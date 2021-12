Banda di Castelletto premia Andrea Di Stefano con la Colonna dell'anno

Curiosità

Un momento di ritrovo ormai tradizionale per i musicisti del corpo musicale Angelo Broggio

Banda di Castelletto ha premiato uno dei suoi musicisti più esperti con l'ambito riconoscimento della "Colonna dell'anno".

Banda in festa per una tradizione storica

E’ stato un momento particolarmente sentito e partecipato quello della tradizionale festa di Santa Cecilia celebrata in sala polivalente Albino Calletti la scorsa domenica 21 novembre. La sala era piena in occasione dell’esibizione dei musicisti della banda Angelo Broggio. Ma la cerimonia, anno dopo anno, è diventata anche e soprattutto l’occasione ottimale per premiare i musicanti che si sono particolarmente distinti nel corso delle attività dell’associazione.

Premiato Andrea Di Stefano

"Questa volta - spiega il maestro Alfio Gaboli - il nostro riconoscimento, la “Colonna dell’anno”, è stata consegnata ad Andrea Di Stefano, che è un trombettista molto coinvolto nelle attività dell’associazione. Insegna alle sezioni di tromba e momentaneamente anche a quella di trombone. Si dà da fare anche nella registrazione e nell’organizzazione dei concerti. E’ entrato in banda come allievo quando aveva solo 6 anni, e da allora non ci ha mai lasciato",

Un riconoscimento anche per i nuovi entrati del gruppo

Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato anche il sindaco Massimo Stilo, il vice Vito Diluca e l’assessora Alessandra Zarini, un riconoscimento è stato consegnato anche ai nuovi entrati del Corpo musicale. Sono stati quindi premiati Alessia Celano con il clarinetto, Marco Isotta con il sassofono contralto, Ivan Fontana, detto Bibo alla cassa e Davide Bruscolini alle percussioni e ai timpani. Da parte sua il primo cittadino ha espresso soddisfazione per le attività portate avanti quotidianamente dalla banda e per la collaborazione che esiste con l’Amministrazione.