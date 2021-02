Biblioteca Arona: ecco il lettore più assiduo e il libro più sfogliato del 2020

Il 2020, con tutte le sue difficoltà, non ha fermato i lettori iscritti alla biblioteca di Arona che, statistiche alla mano, hanno ampiamente usufruito del prestito librario, sia cartaceo sia digitale.

I 3 lettori

In merito al prestito cartaceo,la Biblioteca civica di Arona ha deciso di premiare i lettori più assidui del 2020 conferendo loro un attestato e un libro.

Si è pensato di suddividere i lettori in quattro gruppi:

Adulti, giovani adulti (11-16 anni), Junior (7-10 anni) e baby (0-6 anni).

Per gli adulti la lettrice più assidua nel 2020 è stata la signora Cutugno Letteria con 107 titoli letti, per il gruppo giovani adulti il primato va a Bychkov Ivan con 13 libri, mentre Chisanga Lorenzo Chitalu con 24 libri è il primo per la fascia 7-10 anni. Tra i baby Donati Federico, con 20 libri, si aggiudica il podio.

Il libro più letto



Il mese con più prestiti è stato gennaio con 1205 volumi prestati.

Ritornando alle statistiche, nel 2020, Il libro più letto è stato: Segreti e ipocrisie di Sveva Casati Modignani seguito da Di punto in bianco di Cristina Rava e da la casa delle voci di Donato Carrisi. Il mese con più prestiti è stato gennaio con 1205 volumi prestati. Nel corso del 2020 l'incremento librario è stato di 1.316 nuovi titoli che sono andati ad arricchire il catalogo, consultabile on-line all'indirizzo www.bant.erasmo.it , dal quale si può attingere anche ad un repertorio di e-book che, a partire da giugno 2020, ha visto 521 prestiti digitali e 3992 visualizzazioni dell'edicola digitale.

Così l’assessore Autunno

Chiara Autunno, Assessore alla Cultura e Istruzione, spiega: “Stiamo attraversando un periodo difficile in cui un buon libro può diventare uno straordinario compagno e la nostra biblioteca è il luogo ideale in cui trovare il compagno ideale. Premiare chi ha letto il maggior numero di libri è un simpatico modo per stimolare alla lettura magari generando un po’ di sana competizione sentendoci più vicini nel condividere un momento di gioia: stiamo a tutti gli effetti lanciando una nuova sfida ai nostri utenti, chi sarà il prossimo “lettore dell’anno? – ”.