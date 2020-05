Biblioteca Castelletto: ecco le regole per la riapertura

Biblioteca Castelletto riapre i battenti il prossimo 18 maggio. Il Comune ha specificato quali saranno le regole per tutti gli utenti del servizio.

Biblioteca Castelletto riapre lunedì 18

In vista della riapertura della biblioteca di Castelletto, prevista per il prossimo lunedì 18 maggio, il Comune ha stabilito le regole che dovranno tenere gli utenti del servizio. L’Amministrazione ha informato che nei prossimi giorni i volontari della Protezione civile Ticino 94 contatteranno gli utenti over 65 che non possono esporsi per ritirare i libri il cui prestito è scaduto a partire da gennaio. Da lunedì l’accesso alla biblioteca verrà consentito solo a una persona alla volta, dall’ingresso di via Gramsci ed esclusivamente su appuntamento, sia per il ritiro che per la consegna. Sarà possibile telefonare per prenotare la visita al numero 0331.962655 tutte le mattine escluso il sabato e nei pomeriggi di lunedì e giovedì. Alternativamente si potrà scrivere all’indirizzo e mail protocollo@comune.castellettosopraticino.it

Ecco le regole da seguire

La permanenza nei locali della biblioteca dovrà essere il più breve possibile. Per accedere sarà obbligatorio l’uso di una mascherina e di guanti monouso. Non sarà possibile l’utilizzo degli spazi studio, né il libero accesso agli scaffali, consentito solo al personale. Per il prestito libri è possibile consultare il catalogo online https://bant.erasmo.it/Opac/Default.aspx Per iscriversi al servizio online bisognerà invece seguire le istruzioni all’indirizzo http://comune.castellettosopraticino.no.it/dati/immagini/guida%20erasmo.pdf Il servizio di interprestito è invece sospeso.