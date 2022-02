Biblioteca di Arona premia i suoi lettori.. che finiscono su Radio Deejay

Iniziativa

Torna una delle manifestazioni maggiormente originali e caratteristiche della struttura culturale

Biblioteca di Arona torna a premiare i suoi lettori più fedeli nel corso di una bellissima cerimonia sabato 19 febbraio.

La biblioteca premia i lettori

Un momento di normalità in campo culturale, una manifestazione in grado di avvicinare al mondo della biblioteca anche molte persone che fino a qualche tempo fa magari non frequentavano molto l’ambiente. E’ questo il significato della originalissima cerimonia di premiazione ospitata sabato 19 febbraio dalla biblioteca civica aronese. Il 2021 ha visto crescere il numero sia di prestiti sia di lettori e per questo la biblioteca civica di Arona ha deciso di premiare i lettori più assidui del 2021 conferendo loro un attestato e un libro.

I vincitori

I responsabili della biblioteca hanno quindi suddiviso i premiati in 4 gruppi: adulti, giovani adulti (11-16 anni), Junior (7-10 anni) e baby (0-6 anni). E così per gli adulti la lettrice più assidua nel 2021 è stata Adriana Chiari con 138 titoli letti, per il gruppo giovani adulti il primato va a Mbaye Cherif Ousseynou Laye con 27 libri, mentre Edoardo Casiraghi con 64 libri è il primo per la fascia 7-10 anni. Tra i baby Emanuele Lupo Rossi, con 33 libri, si aggiudica il podio.

I libri più letti

Il libro più letto per il 2021 è stato “Gli ultimi giorni di quiete”, di Antonio Manzini, seguito da “Troppo freddo per Settembre”, di Maurizio De Giovanni e da “Il quaderno dell'amore perduto” di Valerie Perrin.

E anche radio Deejay ha parlato dei lettori da record della biblioteca di Arona A QUESTO LINK dal minuto 6.40