BioNovara in festa a Varallo Pombia

"Bionovara in festa" andrà in scena domenica 13 ottobre. Nell'area polivalente di via della Gioventù e con il patrocinio del Comune si ripropone l'appuntamento organizzato da Bionovara, associazione dei produttori biologici della Provincia.

L'evento

E' arrivato alla sua sedicesima edizione e anche quest'anno propone temi legati ad agricoltura biologica, alimentazione consapevole, ecologia. La festa si è sviluppata come una rassegna nell'intera settimana con altri tre incontri culturali e formativi: una conferenza all'istituto agrario Bonfantini di Novara sul metodo di coltivazione biologico, un incontro con dibattito organizzato da GasBio Oleggio sulla viabilità sostenibile tenuto dal professor Mario Grosso del Politecnico di Milano al Museo archeologico di Oleggio.

Inoltre una serata con proiezione del docufilm "San Timorasso" sul vitigno antico e sul recupero della sua coltivazione a Ca' de pop di Arona. A Varallo Pombia la giornata inizierà al mattino e proseguirà fino al tramonto: alle 10 apertura dell'area espositiva con i produttori biologici, alle 12.30 pranzo biologico e vegetariano preparato da ProVarallo (costo 12 euro su prenotazione fino a esaurimento posti), alle 16 concerto acustico folk di Quatrad trio. Durante l'evento alcune associazioni proporranno attività ricreative e didattiche riguaranti i temi dell'agricoltura e dell'educazione in natura. «Questa - commentano gli organizzatori - è un'occasione per conoscere i produttori biologici che operano nelle provincia Novara e Vco e i loro prodotti, per passare una giornata all'insegna di amore per la natura, buon cibo e condivisione. Anche per gli agricoltori stessi è una bella opportunità di confrontarsi sulla stagione produttiva che si accinge a concludersi e far conoscere i valori sui quali si fonda la loro professione».