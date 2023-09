Book coaching in biblioteca ad Arona: l’esercizio di ri-conoscersi

Book coaching o meglio libro-terapia è un termine ampio per definire una pratica di incoraggiamento alla lettura come strumento per affrontare piccole difficoltà o periodi difficili della vita.

L'iniziativa

L’idea è quella di imparare a usare i libri come strumenti per la ricerca del nostro equilibrio, partendo dalla lettura e dal racconto di alcuni parti del testo ci interrogheremo su temi e situazioni che riguardano la nostra quotidianità per nutrire la nostra mente con interrogativi e nuove prospettive.

Il percorso si svilupperà in 3 incontri gratuiti, ai quali si potrà partecipare anche singolarmente, partendo dal 16 settembre, per proseguire poi il 23 e il 30 sempre di settembre, alle ore 10.30.

Ideatrice di questa proposta Fabiola Gallo, FilosoFa ed Equilibraia® in formazione che sottolinea “da sempre, le storie aiutano a comprendere meglio ciò che ci accade, la forza del book coaching sta nel condividere le diverse interpretazioni col gruppo per moltiplicare i punti di vista e fare tesoro della diversità”.

L’assessore alla cultura e all’istruzione Chiara Autunno interviene: “I libri quali strumento e chiave di lettura con imparare ad interrogarsi e conoscersi; una terapia curiosa che in biblioteca trova il suo habitat naturale e che siamo entusiasti di poter proporre ai nostri utenti”.