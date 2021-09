Buon compleanno Avis Arona: gli eventi del 70° di fondazione

I festeggiamenti per il 70° di fondazione di Avis Arona entrano nel vivo. La settimana prossima, da venerdì 17 a domenica 19 settembre, la città si tinge di rosso con un ricco programma di appuntamenti istituzionali e conviviali.

Gli appuntamenti

L’associazione volontari del sangue aronese taglia un prestigioso traguardo con una serie di iniziative: due spettacoli divertenti, la messa, il momento istituzionale con la consegna delle benemerenze, il rinfresco, per celebrare insieme alla cittadinanza e ai donatori l’importante appuntamento delle 70 candeline della sezione aronese Avis guidata dal presidente Cesare Moriggia circondato da un consiglio direttivo e da uno staff sempre attivo e partecipe.

Il sipario dei festeggiamenti si apre venerdì 17 settembre, alle 21, presso il Teatro San Carlo, di via don Minzoni. Di scena lo spettacolo teatrale “Calendar Girls” insieme alla compagnia cusiana “Amici per un sogno” con la regia di Renata Mariotti. Non solo il 70esimo di fondazione, ma anche l’occasione per ricordare gli anniversari di gemellaggio con la città francese di Compiègne e la città belga di Huy con le quali la sezione è unita rispettivamente da 60 e 55 anni. In onore delle due delegazioni, sabato 18 settembre alle 12,30, per i soci avisini si svolgerà il pranzo. Domenica 19 settembre, alle 10, nella chiesa dei Santi Martiri si svolgerà la Santa messa al termine della quale in piazza San Graziano, alle 11, si terrà l’evento principale con la premiazione degli avisini benemeriti con la consegna delle benemerenze dei soci che si sono distinti negli anni con la donazione: i donatori che attraverso il gesto della volontarietà e della non remunerazione, hanno contribuito a salvare tante vite. In caso di pioggia la premiazione si terrà presso il Parco della Rocca Borromea, luogo scelto per un aperitivo alle 13. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro il 10 settembre, dalle 17 alle 19 presso la segreteria della sede. A

concludere degnamente la tre giorni di “un lago di solidarietà” che dura da settant’anni, domenica 19 settembre, alle 21, è in programma la commedia brillante in due atti “Out of order” con la compagnia di Verbania “I quattro gatti” al teatro San Carlo di Arona proposto dal Gruppo Giovani, guidato da Davide Zirotti che a luglio aveva dato il la alle celebrazioni con una bella e riuscita serata all’insegna di musica e comicità. Il sodalizio junior della comunale avisina, inoltre, nel fine settimana, il 12 settembre dalle 9 alle 18, organizza l’ultimo evento dell’estate con il “Torneo di beach volley Macedonia” al Marguerita beach del Camping Italia Lido a Castelletto Sopra Ticino. In un periodo di contingentamento è opportuno prenotare il proprio posto a teatro accedendo al sito AvisArona www.eventbrite.com oppure chiamando in segreteria, dalle 17 alle 19, al numero 0322-44352.

L’ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito e consentito ai soli possessori di Green Pass.