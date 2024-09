Caccia ai Tesori delle Bandiere Arancioni: l'appuntamento ad Arona

Torna la Caccia ai Tesori delle Bandiere Arancioni: domenica 6 ottobre 2024 un viaggio alla scoperta dei segreti di Arona Domenica 6 ottobre 2024 la Città di Arona si prepara ad accogliere l'attesissima Caccia ai Tesori delle Bandiere Arancioni, un evento che promette di sorprendere e divertire cittadini e visitatori. Organizzata in collaborazione con il Touring Club Italiano, l'iniziativa offrirà un insolito itinerario tra le bellezze nascoste del centro storico, grazie a una serie di indovinelli in rima quest’anno pensati dall'assessore alla Cultura del Comune di Arona, Alessandra Marchesi.

Le parole dell'assessore

L’evento si snoderà per le vie di Arona, guidando i partecipanti alla scoperta di particolari inediti e curiosità legate alla città. Le rime accompagneranno i concorrenti attraverso un percorso ricco di enigmi, ciascuno dei quali condurrà a un punto specifico del centro, svelando dettagli storici e architettonici solitamente trascurati.

“Sarà un modo diverso e divertente per conoscere Arona - afferma l’assessore Marchesi – Gli indovinelli in rima nascondono piccoli segreti che raccontano la storia della città e delle sue tradizioni. I partecipanti dovranno risolverli per proseguire nella caccia, scoprendo angoli particolari e tesori nascosti che pochi conoscono".

La caccia, aperta a tutte le età, a partire dalle ore 10 con ritrovo all’Ufficio Turistico, largo Pietro Vidale 2, dove i partecipanti riceveranno il primo indovinello. Da lì, attraverso intuizioni e un pizzico di astuzia, si dipanerà un itinerario unico che permetterà di vivere Arona con occhi nuovi. Il divertimento è assicurato, così come la possibilità di scoprire dettagli inaspettati della città, spesso sfuggiti anche agli abitanti più assidui.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Giornata delle Bandiere Arancioni, un evento nazionale promosso dal Touring Club Italiano per valorizzare i borghi certificati con il marchio di qualità turistica e ambientale. Arona, insignita del prestigioso riconoscimento, è pronta a stupire tutti i partecipanti con un’esperienza coinvolgente e formativa.