Caccia al tesoro di San Martino in biblioteca ad Arona

Una nuova attività per i bambini in biblioteca ad Arona: venerdì 11 novembre alle ore 16.45 ci

sarà un’avventurosa caccia al tesoro di San Martino.

La caccia al tesoro

Possono partecipare i bambini tra i 6 e i 10 anni, accompagnati da un adulto e una parte dell’attività si volgerà all’aperto.

L’Assessore alla Cultura, Chiara Autunno, sottolinea: “la collaborazione con i volontari ha arricchito le proposte della biblioteca allargandole anche ai bambini più grandi e ai ragazzi, per questo siamo grandi sostenitori delle collaborazioni perché possono far scaturire nuove idee e possibilità.”

Le attività sono organizzate in collaborazione con il Centro famiglia del Comune del di Arona e realizzate grazie all’aiuto delle volontarie della biblioteca, con l’ideazione delle tappe e delle attività a cura di Alessandra Marchesi.

Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione, massimo 20 partecipanti.

Per informazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625.