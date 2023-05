CamminarNarrando: un cammino di libri da Arona a Trecate

Per il progetto Nati per Leggere Ovest Ticino 2023 è in arrivo una novità per tutti i piccoli lettori e i loro genitori. Da sabato 6 maggio partirà CamminarNarrando.

I dettagli

In questi mesi abbiamo realizzato una mappa dei luoghi della narrazione: ogni comune del coordinamento ha individuato un luogo (parco, museo, mulino storico...) dove si potrà camminare con i bambini in fascia, o con il passeggino / per mano per i più grandicelli e nel contempo ascoltare una storia. Alcuni di questi luoghi già si rivolgono a famiglie e rientrano nella rete “Famiglie al museo” come il Museo Civico Archeologico Etnografico di Oleggio altri si trovano all’interno di aree naturalistiche protette, come Villa Picchetta a Cameri o la riserva del Monte Solivo di Borgo Ticino e le sette Fontane di Galliate, solo per fare qualche esempio.

Questi luoghi sono confluiti in una mappa cartacea e digitale che sarà distribuita capillarmente e, nel corso dell’anno, sarà realizzata almeno una lettura per ogni luogo, creando una sorta di percorso fisico e narrativo fruibile sia durante gli incontri, sia individualmente. Durante gli incontri, le famiglie partecipanti, riceveranno uno zainetto in cotone con logo NPL e materiale informativo sul progetto.

I bambini che ricuciranno ha partecipare a tutti gli incontri o raccoglieranno 14 timbrini sul passaporto partecipando ad altre iniziative Nati per Leggere dei nostri Comuni entro la fine dell’anno riceveranno una mini carriola piena di libri!

Le attività sono svolte da Maria Teresa Praitano e Lucia Maccagnola e sono state pensate in sintonia con i luoghi dove si svolgeranno.

Primo appuntamento sabato 6 maggio, ore 10.30 davanti al lagone grande nel parco dei lagoni di Mercurago... e poi al via tutti gli appuntamenti fino all’autunno inoltrato!

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, sottolinea: “Un passaporto e una mappa che accompagnano i più piccoli nel fantastico mondo della fantasia, in viaggio con e attraverso i libri. L’iniziativa è stata pensata in collaborazione con le diverse realtà che aderiscono al progetto Nati per Leggere con lo scopo di avvicinare i bambini e le bambine già in tenera età ai libri e alla lettura, con un approccio ludico. Promuovere la lettura fin da subito è uno dei doni più belli che possiamo fare loro”.