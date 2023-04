Campionati interprovinciali giovanili di sacchi ad Arona

Grande partecipazione quest’anno ai Campionati Interprovinciali Giovanili di scacchi di Novara e VCO, con 44 giocatori a contendersi il successo nel torneo e le qualificazioni per i Campionati Italiani, in programma a luglio.

Il torneo

Il torneo si è svolto ad Arona sabato 11 marzo, ed al suo successo hanno significativamente contribuito i ragazzi “di casa”; dopo il brutto colpo della scomparsa della maestra Maria Grazia Caramella, il processo di ripresa della didattica scacchistica di base nelle scuole aronesi e successivamente di quella più avanzata al Centro Incontro di via San Carlo, ha richiesto tempo e fatica.

"C’è voluto un notevole lavoro di squadra tra Scacchistica Novarese, Circolo Scacchi Borgomanero, Comune di Arona e IC “Giovanni XXIII” per far ripartire un progetto che con la sua esemplare energia la maestra Grazia era in passato riuscita a portare ai massimi livelli nazionali. Ma riteniamo che il rinato entusiasmo dei giovani aronesi e le buone prospettive che l’intero movimento lascia intravedere, rappresentino ora un bel tributo alla memoria di Grazia" commenta Roberto Fusco, responsabile settore giovanile SD Scacchistica Novarese.

Va comunque detto che anche a “Novara città” il settore giovanile della Scacchistica Novarese sta atraversando un momento molto positivo, e da tempo non si registrava una così elevata frequentazione da parte dei giovani del capoluogo alla sede di gioco di via Perazzi nelle attività del sabato pomeriggio; alle quali stanno a loro volta tornando (ambiziosi come ai tempi d’oro?!) anche autorevoli rappresentanti dell’IC “Tadini” di Cameri, dove la maestra Elena Villani continua a “disseminare” il buon germe del “nobil gioco”.

Dal punto di vista qualitativo, ci vorrà tempo per tornare ad essere competitivi per le prime posizioni nei campionati nazionali, ma le premesse ci sono senz’altro.

Ad Arona i 44 partecipanti sono stati suddivisi in tre tornei: under18 assoluto (13 giocatori, di cui quattro femmine), under12 maschile (22 giocatori) e under12 femminile (9 giocatrici). Il torneo dei più grandi è stato vinto dall’astigiano Simone Musso con 5 punti su 6. Secondo classificato, pure con 5 punti ma spareggio tecnico inferiore, l’aronese Andrea Giani (del CS Borgomanero) ha conquistato il titolo provinciale u16 precedendo il galliatese Mirko Mazzitello (4 punti).

Nell’under12 maschile il primo posto è andato al milanese Victor Pambieri con 5,5 punti. Il migliore dei nostri è risultato il novarese Dario Wimberger con 4 punti, campione provinciale per la categoria under8! Ottima prova anche di Federico Muraca (5 anni e mezzo!) sesto assoluto e campione provinciale under8 per il VCO.

Nicole Pambieri ha invece vinto il torneo under 12 femminile, realizzando l’unico punteggio pieno di giornata (6 su 6!). L’aronese Lea Topciu ha ottenuto un convincente 5 su 6, giungendo seconda e aggiudicandosi il titolo provinciale! Molto bene anche la camerese Ludovica Mangini, terza assoluta e campionessa provinciale under10; e la novarese Arianna Desiato, che con 3 punti ha vinto la categoria under8 femminile.