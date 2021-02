Carnevale a Castelletto: mandate le vostre foto a Re Salamino e Regina Bresaola

Carnevale a Castelletto: la Pro loco lancia un’interessante iniziativa per non rinunciare alla bellezza di questa festa e continuare a festeggiare tutti insieme.

Carnevale a Castelletto: l’iniziativa della Pro loco

E’ decisamente interessante l’idea alla base del concorso lanciato dalla Pro loco di Castelletto per non perdere di vista lo spirito del Carnevale, anche in questo periodo decisamente difficile e complicato per tutti. L’iniziativa è pensata soprattutto per i più piccoli e a spiegare l’idea sono stati direttamente i volontari sulla loro pagina Facebook.

Come partecipare

Partecipare è semplice: basta inviare all’associazione una foto del proprio costume di Carnevale entro il 17 febbraio tramite messaggio sulla pagina Facebook «Pro Loco Castelletto Ticino». Tutte le foto saranno pubblicate dal 19 al 26 febbraio e quelle che otterranno più Mi piace saranno premiate.

I requisiti per poter essere parte del progetto

Per partecipare è necessario essere di Castelletto e fotografare se stessi o un proprio familiare. Non saranno ammesse insomma foto di terze persone. Per pubblicare la foto sul proprio profilo l’hashtag da utilizzare è #CarnevaleCastellettese. Intanto l’associazione ha comunicato anche che il tesseramento 2021 è aperto. Chiunque voglia entrare a far parte dell’associazione potrà farlo contattando i volontari in servizio.