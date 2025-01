Castelletto si prepara alla festa patronale di Sant'Antonio: ecco tutti gli eventi

Cominciano ufficialmente domani, domenica 12 gennaio, gli eventi previsti per la tradizionale festa patronale di Sant'Antonio Abate, un appuntamento irrinunciabile per tutti i castellettesi.

Un ricco calendario di eventi per la festa patronale

Si avvicina la ricorrenza della festa patronale dedicata a Sant'Antonio Abate, il protettore della chiesa parrocchiale castellettese di piazza Matteotti e di tutto il paese. Per celebrare degnamente questa ricorrenza la parrocchia, le associazioni e il Comune hanno organizzato un fitto calendario di appuntamenti che partiranno domani, domenica 12 gennaio. E' infatti in programma alle 11 la messa solenne che sarà celebrata in occasione del 225esimo anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale. Nel corso della funzione verranno inoltre vestiti i fratini e sarà esposta la statua del patrono. La messa sarà animata dal coro Work in progress. Alle 18.30, all'oratorio San Carlo, spazio alla messa in scena della commedia dal titolo "La perpetua... Fioe e ingann fan tremà i campan" e all'apericena allestito per la ristrutturazione della Casa della Carità.

Gli eventi di venerdì 17 e sabato 18 gennaio

La festa continuerà venerdì 17 gennaio, con la messa solenne, a partire dalle 11, con la venerazione della reliquia e l'offerta dei fiori. Alle 18 sarà la volta della messa per tutti i defunti in parrocchia. Alle 21 invece spazio al concerto "Fiori tra le rocce": un viaggio di musica, parole e immagini sui testimoni del XX secolo (con il gruppo Work in progress).

Sabato 18 gennaio sarà invece la volta della Staffetta di Sant'Antonio. Il ritrovo sarà alle 15.45 alla chiesa di Sant'Anna, nella frazione di Cicognola. Si partirà per una staffetta di 7 tappe e 11 chilometri, che toccherà la chiesa della Verbanella, la chiesa di Glisente, l'ex scuola di Pozzola, la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, Dorbié (parcheggio Cuore del mondo) e infine piazza Fratelli Cervi. L'evento godrà della partecipazione delle società aderenti alla Consulta sportiva. Alle 17 arriverà il momento del ricevimento davanti al palazzo comunale dei rioni, dei gruppi e delle associazioni castellettesi, che partiranno in corteo verso la chiesa e accoglieranno il saluto del sindaco. Alle 17.30 spazio a una messa solenne, animata dal coro Dilexit, alla benedizione dei campanelli, alla processione con i fratini per le vie Cavour, Verdi, Roma, San Carlo e Marconi. Il tutto si concluderà con il tradizionale falò di Sant'Antonio in piazza e con l'offerta dei desideri, prima di un aperitivo per tutti i gusti. Alle 21 seguirà una celebrazione vigiliare e l'inizio dell'adorazione, che proseguirà fino alle 10 di domenica.

La benedizione in piazza

Ma il vero clou della festa è previsto per domenica 19 gennaio, quando piazza Matteotti ospiterà la tradizionale benedizione degli animali, l'evento forse più atteso della rassegna. La solenne celebrazione eucaristica inizierà alle 11 e sarà presieduta da Monsignor Luciano Pacomio, Vescovo emerito di Mondovì (anima il coro parrocchiale). Al termine, in piazza avrà luogo per l'appunto la consueta benedizione degli animali. Alle 12.30 spazio al pranzo in oratorio con il nuovo piatto (è necessario prenotare nelle sacrestie). Alle 17 vespri e benedizione eucaristica, mentre alle 18 una messa chiuderà ufficialmente la patronale. Verranno anche distribuiti i tradizionali biscotti di Sant'Antonio. L'evento è organizzato in collaborazione con Comune e Pro loco.