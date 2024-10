Castelletto Sopra Ticino Federico Fornaro presenta il suo nuovo libro

Venerdì 4 ottobre 2024, alle ore 21:00, presso la Biblioteca comunale di Castelletto Sopra Ticino, Federico Fornaro presenta il suo libro "GIACOMO MATTEOTTI. L’Italia migliore’.

La figura di Matteotti

A cento anni dalla morte di Matteotti, in un contesto politico nel quale si fa sempre più strada, pericolosamente, una certa strisciante relativizzazione della dittatura fascista di Mussolini, Federico Fornaro scrive la biografia completa e aggiornata di Giacomo Matteotti. Il risultato è un ritratto a tutto tondo di un uomo politico di sinistra scomodo sin dai suoi esordi nel Polesine fino al suo tragico omicidio per mano fascista. Ogni città italiana dopo la guerra ha dedicato una via, un corso o una piazza, spesso centrale, a Giacomo Matteotti, deputato del Psi dal 1919 al 1922, e poi – poco prima della Marcia su Roma – segretario del Partito socialista unitario di Filippo Turati e Claudio Treves.

Moderatori

L'incontro è moderato da Leonardo Balzarini che introdurrà l’autore del libro al quale seguiranno riflessioni e domande relative al romanzo presentato.

Al termine dell’appuntamento ci sarà il firmacopie del libro.

L'evento è stato realizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Sesto Calende.