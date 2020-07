Cavalieri della comunità entra nel vivo: ecco la nuova classifica

Cavalieri della comunità, la nostra iniziativa estiva, è entrata finalmente nel vivo.

Cavalieri della comunità è entrato nel vivo

E’ ormai attivo da qualche settimana il nuovo gioco estivo promosso da Novaraoggi, Giornale di Arona e Borgomaneroweek. Lo scopo è quello di raccontare e di far conoscere le storie delle persone della nostra comunità che in questa fase si sono date maggiormente da fare per sostenere la popolazione colpita dagli effetti della pandemia. Sulla falsariga di quanto ha fatto il Presidente Mattarella assegnando l’onorificenza di Cavaliere a chi si è battuto maggiormente nella fase della quarantena, vorremmo premiare i nostri “Cavalieri della Comunità”, andando a mettere in risalto quelle persone speciali (o eventualmente anche associazioni o “gruppi”) che nel periodo di emergenza sanitaria hanno saputo “fare la differenza”, mettendosi al servizio della comunità con piccole e grandi azioni.

Ecco la classifica provvisoria

Il termine del nostro gioco, previsto per fine settembre, è ancora lontano, ma da qualche settimana abbiamo iniziato a pubblicare la classifica provvisoria dell’iniziativa. E se al momento Carlotta Campanini, di Novara, domina la classifica con 76 voti, la segue il sindaco del capoluogo Alessandro Canelli, con 51 preferenze, e completa il podio il volontario castellettese Erminio Trabacchin. Per votare i vostri beniamini e decidere a chi dire il vostro “grazie” la modalità è sempre la stessa. Occorre ritagliare i coupon che troverete sull’edizione cartacea dei nostri giornali e portarli nei punti di raccolta indicati. Per NovaraOggi nella redazione in via Buonarroti 10 a Novara, o l’edicola di Angelo De Santo, in piazza del Rosario, a Novara. Per Giornale di Arona e BorgomaneroWeek invece potete imbucare i voti nelle apposite urne alla redazione in via Gramsci 5 ad Arona, all’edicola Torsetta di via Milano, ad Arona, all’edicola/bar Belgio di Castelletto Ticino, in via Caduti per la Libertà e all’edicola di piazza Martiri a Borgomanero.