Cavalieri della comunità: il tagliando di venerdì vale 5 punti!

Cavalieri della comunità: non perdetevi il numero di Novaraoggi, Giornale di Arona e Borgomaneroweek di venerdì prossimo, 11 settembre, il coupon varrà ben 5 punti.

Cavalieri della comunità: manca un mese alla fine

Siamo arrivati agli sgoccioli. Ancora poco meno di un mese e il nostro gioco terminerà. Cavalieri della comunità, l’iniziativa lanciata da Novaraoggi, Giornale di Arona e Borgomaneroweek per celebrare le figure di quelle personalità del territorio che si sono particolarmente distinte a favore del prossimo nel periodo della quarantena, entra nel vivo. E se in classifica il podio è attualmente occupato dal castellettese Erminio Trabacchin, seguito dall’invoriese Flavio Pelizzoni e dall’aronese Ivan Fontana, tutto può ancora cambiare.

Il prossimo tagliando vale 5

Il tagliando della nostra iniziativa che verrà pubblicato nel numero dei nostri settimanali in edicola venerdì 11 settembre infatti, varrà ben 5 punti. Un’occasione importante per cambiare gli equilibri in classifica e prepararsi alla volata finale del gioco. Ricordiamo che per i primi classificati sono previsti degli importanti regali da parte del nostro gruppo editoriale. Al primo andrà un soggiorno per due persone al Castello di Montaldo, un esclusivo hotel con spa nei pressi di Torino. Al secondo un esclusivo pranzo per due al Bistrot di Cannavacciuolo a Novara e al terzo due biglietti per l’impianto Skyway Monte Bianco.