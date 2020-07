Cavalieri della comunità: venerdì in edicola il tagliando da 5!

Cavalieri della comunità: il gioco lanciato da Novaraoggi, Giornale di Arona e Borgomaneroweek prosegue venerdì 31 con il tagliando da 5 punti.

Cavalieri della comunità: tutto è ancora possibile

Nel corso dell’ultima settimana il podio del gioco lanciato sulle pagine dei nostri settimanali Novaraoggi, Giornale di Arona e Borgomaneroweek ha registrato un cambiamento: in testa c’era ancora la novarese Carlotta Campanini, di Novara, con 119 punti, seguita dal volontario castellettese Erminio Trabacchin, (62 voti) che supera il sindaco novarese Alessandro Canelli (53). Ma tutto può ancora cambiare. Con l’uscita di venerdì 31 si si prepara infatti una probabile rivoluzione in classifica, con la pubblicazione del tagliando da 5 punti!

La nostra iniziativa

Come molti sanno lo scorso 2 Giugno, festa della Repubblica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto insignire dell’onorificenza di Cavaliere al merito gli “Eroi del Covid”, un gruppo di cittadini di diversi ruoli, professioni e provenienza, che si sono distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del Coronavirus. Sulla scia di questa iniziativa, NovaraOggi, Giornale di Arona e Borgomaneroweek, hanno deciso di fare qualcosa di analogo dedicato al nostro territorio, ossia premiare i nostri “Cavalieri della Comunità”, andando a mettere in risalto quelle persone speciali (o eventualmente anche associazioni o “gruppi”) che nel periodo di emergenza sanitaria hanno saputo “fare la differenza”, mettendosi al servizio della comunità con piccole e grandi azioni. Per conoscere le modalità di voto e di partecipazione consultate il nostro articolo di lancio dell’iniziativa.