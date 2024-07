Centri estivi: la giunta delibera un supporto economico per le famiglie di Arona

La Giunta comunale di Arona ha approvato un piano di supporto economico alle famiglie per il periodo estivo destinato alle scuole di primo e secondo grado.

I dettagli

Il piano prevede l'erogazione di un contributo alle famiglie a parziale rimborso di quanto sostenuto per la partecipazione a centri estivi presenti sul territorio comunale secondo i seguenti parametri:

• 30% del costo settimanale di partecipazione (esclusa iscrizione) a centri estivi autorizzati ed aventi sede sul territorio comunale - con contributo minimo del 30% (anziché 20% previsto lo scorso anno) con un minimo di 30 euro;

• bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

• fino ad un massimo di 12 settimane (anziché 6 settimane previste lo scorso anno) coprendo cosi l'intero periodo estivo ed incrementando la percentuale di copertura rispetto allo scorso anno.

I requisiti

Per le famiglie i requisiti di accesso alla compartecipazione economica comunale sono:

residenza in Arona

entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa nell' estate 2024

ISEE in corso di validità <= € 36.000,00

Le domande potranno essere presentate entro il 15/09/2024 con apposito modulo che sarà disponibile sul sito del Comune entro la fine della prossima settimana. Questa iniziativa a sostegno si aggiunge al contributo già in essere di € 45,00 a settimana per un massimo di 4 settimane a favore delle famiglie dei bambini della scuola d'infanzia frequentanti alcuni centri estivi già organizzati sul territorio comunale. "Un' altra promessa elettorale mantenuta - commenta soddisfatta la giunta del Comune di Arona - promessa che verrà mantenuta anche per il prossimo anno" così l'Assessore all' Educazione e Conoscenza Monica D'Alessandro