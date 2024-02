Chi è stato il "miglior lettore 2023" della biblioteca di Arona?

Si è tenuta sabato 17 febbraio, la premiazione del lettore che ha preso in prestito più libri nel 2023 alla biblioteca di Arona.

Miglior lettore 2023

Come per gli anni precedenti si è pensato di suddividere i lettori in quattro gruppi:

Adulti, giovani adulti (11-16 anni), Junior (7-10 anni) e baby (0-6 anni).

Un’iniziativa che si pone l’obiettivo di premiare i più assidui lettori di libri presi in prestito dalla biblioteca, per incentivare la lettura e l’utilizzo dei libri in prestito e per far conoscere tutti i servizi bibliotecari.

Per l’anno scorso sono stati premiati i seguenti lettori:

Adulti: CUTUGNO LETTERIA (150 libri) che riceve la menzione perché già premiata nel 2020 e CAPUANO TOMMASO (124 libri)

Giovani adulti (11-16 anni): COGO ANNA (62 libri)

Junior (7-10 anni): MAGGIONI LEONARDO (47 libri)

Baby (0-6 anni): STASI IULITA OLIVIA (46 libri)

Una menzione anche alla famiglia Casiraghi perché sia Alessandro (6 anni) sia Edoardo (9 anni) si sono posizionati ai primi posti, ma avevano già ricevuto il premio negli anni precedenti.

Il libro più letto per il 2023 è stato: Il re del gelato di Cristina Cassar Scalia (Einaudi) seguito da Il rosmarino non capisce l'inverno di Matteo Bussola (Einaudi) e da La portalettere di Francesca Giannone (Nord Editore). Per il prestito digitale l'ebook più letto è stato Spare.Il minore di Harry duca di Sussex (Mondadori).

Il mese con più prestiti è stato novembre con 1.394 volumi prestati.

MLOL conta 1.799 prestiti digitali ebook e 21.800 accessi all'edicola digitale.

Si ricorda che la biblioteca è aperta sia per il prestito sia per lo studio in sede, se si desidera prenotare i volumi si può inviare una mail a biblioteca@comune.arona.no.it, telefonare allo: 0322/ 44625 o direttamente dal catalogo online, consultabile su www.bant.erasmo.it.

Sempre attivo 24 ore su 24 il prestito digitale di ebook e l’accesso all’edicola digitale sia dal catalogo sopracitato sia direttamente da www.bibliotechebant.medialibrary.it.

Il servizio è gratuito e si accede con le credenziali comunicate al momento dell’iscrizione, per eventuale assistenza o ripristino delle credenziali contattare la biblioteca.