Christmas cheer camp Arona 2022: sabato e domenica al Palazzetto dello Sport

Un evento unico nel suo genere si terrà al palazzetto dello sport di Arona sabato 17 e domenica 18 dicembre. Si tratta del "Christmas cheer camp Arona 2022", con uno spettacolo di cheerleading con i Navarro, gruppo texano che partecipa alla serie Netflix Cheer.

I dettagli

"Questa estate alla notte rosa di Arona ho visto un'esibizione di cheerleader e sono rimasto a bocca aperta - ha spiegato il sindaco Federico Monti in conferenza stampa - Appena mi hanno contattato per l'organizzazione della due giorni al Arona ho subito dato il nostro supporto".

Il weekend acrobatico è a cura di Dario Carginale: "Portiamo in città circa 200 atleti provenienti sia dall'Italia che dall'esterno: l'età media è di 10-11 anni. A loro si aggiungono quattro allenatori dei Navarro che arrivano direttamente dal Texas e sono i protagonisti della serie Cheer su Netflix. In pratica Arona diventa per due giorni la capitale del cheerleading. Tutto ciò è stato resa possibile grazie alla collaborazione con il comune, con la Pro Loco e al supporto di AutoArona. Non ci saranno solo esibizioni ma veri e propri allenamenti. Nel 2019 abbiamo fatto i mondiali in Giappone e speriamo nel 2023 di potervi ancora partecipare. Inoltre stiamo pensando, per l'estate prossima, ad una esibizione su pedana galleggiante proprio ad Arona". Il programma prevede l'apertura alle 9 di sabato fino alle 12 con una ripresa degli allenamenti e delle esibizioni alle 14 per concludere alle 17.30. Stessi orari anche per la domenica: l'ingresso è libero e gratuito.

Valentina Fontana di AutoArona ha aggiunto: "Ci ha colpito molto la dedizione di questi bambini e, dopo la pausa dovuta al covid, vogliamo ricominciare ad appoggiare le manifestazioni che si svolgono sul territorio".