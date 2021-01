Cineforum Castelletto: il film della settimana è Tesnota

Cineforum Castelletto: per la rassegna online la presidente Besati propone un nuovo film.

Cineforum Castelletto online

A causa del Covid e delle restrizioni che hanno portato alla chiusura dei cinema anche la tradizionale rassegna di cineforum di Castelletto è stata bloccata. La manifestazione “Un lunedì mai visto”, organizzata dall’associazione “Quelli che il cinema…” si è quindi trasferita esclusivamente sui canali online. E’ per questo che ogni settimana la presidente dell’associazione pubblica sui canali social del sodalizio un video per promuovere il film della settimana.

Il film della settimana è Tesnota

Il film scelto per questa settimana è Tesnota, una pellicola russa per la regia di Kantemir Balagov. La pellicola, di carattere drammatico, è del 2017 e vanta la partecipazione di attori come Atrem Cipin, Olga Dragunova, Veniamin Kac, Darya Zhovnar, Nazir Zhukov. Il titolo internazionale dell’opera è Closeness.