Cineforum di Castelletto riparte domani in sicurezza

Cineforum di Castelletto riparte domani, lunedì 21 settembre, con nuove norme di sicurezza e nuovi titoli in calendario.

Cineforum di Castelletto in partenza

I veri appassionati sono rimasti con il fiato sospeso fino all’ultimo, e alla fine la notizia che li farà felici è arrivata. Torna per il 20esimo anno consecutivo la rassegna cinematografica “Un lunedì mai visto”, promossa dall’associazione “Quelli che il cinema…”. Dopo lo stop obbligato imposto dal lockdown e dalla chiusura dei cinema, domani la manifestazione riparte con un calendario completamente nuovo. A partire dal 21 settembre e fino al 14 dicembre il cinema multisala Metropolis Movie Planet, ogni lunedì alle 21.15, proporrà una serie di film straordinari e mai visti. Secondo la filosofia degli organizzatori, intenzionati a promuovere pellicole meno note al grande pubblico, ma meritevoli di considerazione. Si comincerà il 21 settembre con “Dio è donna e si chiama Petrunya”, per poi proseguire con “I miserabili”, “La belle epoque” e tanti altri film. Il biglietto d’ingresso costerà 6,70 euro, ma per gli iscritti con tessera Movie Planet (acquistabile a 10 euro per tutta la stagione compilando il modulo scaricabile online) il prezzo sarà 4 euro.

Le nuove norme di sicurezza

Per garantire la riapertura del cinema e la riproposizione della storica iniziativa è stato necessario stabilire nuove regole per garantire la sicurezza assoluta contro il Covid-19. “Movieplanet – scrivono i gestori del multisala – oltre ad osservare le normative ministeriali, ha riservato al Cineforum la possibilità di accedere alla sala dedicata alla proiezione direttamente dall’esterno della struttura,senza passaggi obbligati in aree comuni. La sala 5, la seconda più capiente di Metropolis,è stata completamente rinnovata e verrà sanificata prima di ogni proiezione. I biglietti verranno assegnati secondo le norme di distanziamento e questo potrebbe modificare di volta in volta il numero dei posti a sedere; per questo motivo si raccomanda a famiglie o piccoli gruppi che non hanno problemi di contiguità di farlo presente alla cassa prima dell’emissione dei biglietti al fine di ottimizzare la capienza della sala. A partire dalle ore 20.30 sarà aperta una cassa riservata al Cineforum pertanto si suggerisce di presentarsi con un certo anticipo, specialmente nelle prime serate. Questo renderà più fluide le operazioni di ammissione in sala e permetterà di rispettare l’orario di inizio delle proiezioni”.