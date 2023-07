Concerto e illuminazione in Rocca Alta con Nicola Pankoff ad Arona

Giovedì 31 agosto 2023 alle 21 per la prima volta si terrà un Concerto nella Rocca Alta Borromea.

Le parole del vicesindaco Alberto Gusmeroli

"È l’area che abbiamo finito di restaurare due anni fa grazie a un intervento da 600mila euro, per un terzo con un contributo della famiglia Borromeo e due terzi della Fondazione Cariplo.

Un insieme di emozioni:

♦️ concerto del bravissimo musicista e pittore Nicola Pankoff in quartetto

♦️ illuminazione delle mura e della Camera dove è nato San Carlo con suggestioni dai suoi quadri.

♦️ il castello di Angera illuminato dietro il Palco

♦️ panorama incantato su Arona e il lago Maggiore

Il concerto è gratuito, organizzato e sponsorizzato dalla Fondazione Salina in ricordo della fondatrice Maria Rosa Bollini in Salina, il trenino che parte dalla Stazione è anch’esso gratuito".