Concerto natalizio sabato nella chiesa di Castelletto

Sabato 2 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di S.Antonio Abate a Castelletto Sopra Ticino si terrà un concerto natalizio a cura del coro gospel JLBS GOSPEL CHOIR. L'evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dalla Pro Loco di Castelletto Sopra Ticino e patrocinato dal Comune.

Concerto natalizio a Castelletto

Il JLBS (Jesus, Love and Blue Sky) Gospel Choir nasce nel 2001 a Gallarate da un piccolo gruppo di amici desiderosi di mettere la propria passione per il canto al servizio di iniziative benefiche in terre di missione e di trasmettere attraverso la musica Gospel un messaggio di pace e amore.

Il gruppo attualmente è formato da circa 30 coristi, accompagnati da una band strumentale di 5 elementi, ed è diretto da Marco Bianchi.

Il repertorio spazia dal Gospel "tradizionale" a quello contemporaneo, con forti contaminazioni rock, ed è in grado di appassionare e coinvolgere il pubblico in un crescendo di emozioni. In 16 anni di attività il coro ha eseguito oltre un centinaio di concerti in teatri e chiese della Lombardia e Piemonte e partecipato a manifestazioni di grande respiro, quali un concerto di Natale per le vie di Assisi, seminari di “Gospel Connection” e un concerto al Teatro Carcano di Milano.

Il coro, dalla sua fondazione, sostiene direttamente diversi progetti di adozione a distanza in paesi del Sud del mondo. Inoltre, nel corso degli anni, ha realizzato numerosi concerti in favore di associazioni ed organizzazioni non profit, impegnate nella raccolta fondi per il mantenimento delle proprie attività missionarie, caritative o assistenziali.