Concerto per la festa patronale di Maria Bambina venerdì 27 ad Arona

Ritorna anche quest'anno il tradizionale concerto per la festa patronale di Maria Bambina, venerdì 27 settembre alle ore 21 nella Collegiata di Arona.

I dettagli

Suonerà l'Harmonie Ensemble, formato da musicisti del VCO, diretto da Alessandro Maria Carnelli. In programma la serenata Gran Partita di Mozart. Il maestro Alessandro Carnelli commenta: "Quest'anno sono particolarmente felice che questo concerto ospiti i bravissimi musicisti dell'Harmonie Ensemble, con cui ho iniziato a collaborare nel 2019 e con cui in questi mesi stiamo portando la Gran Partita in diverse stagioni concertistiche. Si tratta di un pezzo meraviglioso, un capolavoro, che credo risuonerà molto bene nella bella acustica della Collegiata. Suoneremo ancora insieme il 15 novembre a Domodossola, il 18 dicembre a Novara e il 9 febbraio a Verbania".

Anche quest'anno è da segnalare, oltre al sostegno di diverse istituzioni e sponsor locali che permettono alla Parrocchia la realizzazione del concerto, l'intervento del Lions Club Arona-Stresa per borse di studio per giovani musicisti che nell'attività dell'ensemble possono continuare a crescere e formarsi entrando nel mondo concertistico.