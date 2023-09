Concerto per Maria Bambina sabato ad Arona

Si terrà sabato 9 settembre, ore 21 ad Arona nella Collegiata di Santa Maria.

Concerto in chiesa

Anche quest'anno la parrocchia di Arona organizza un concerto per la festa patronale di Maria Bambina, una tradizione iniziata nel 2010 e ormai parte della vita culturale della città. In Collegiata sabato 9 settembre si esibirà la Orchestra UKOM diretta da Cristina Corrieri.

Particolarità dell'orchestra è di essere formata da giovani e giovanissimi musicisti, in un percorso di crescita e di socialità insieme attraverso la musica che si sta diffondendo in tutta Italia e che questa orchestra ha iniziato vent'anni fa quando era un progetto pionieristico. UKOM significa United kids of music - Ragazzi uniti nella musica. L'orchestra si è esibita in sedi importanti in Italia e all'estero diventando un ambasciatore culturale dell'Italia.

Cristina Corrieri dirige presso stagioni e festival tra cui il festival Trame sonore a Mantova, uno dei più importanti a livello internazionale. Ha inciso due cd che hanno riscosso molto interesse in Italia e all'estero. Insieme proporranno un programma vario e suggestivo tra Ottocento e Novecento con musiche di Grieg, Respighi, Holst, Villa-Lobos.