Concorso pianistico internazionale Città di Arona al via oggi

Nell'aula magna del comune

Fino a domenica 27.

Si apre oggi giovedì 24, il Concorso pianistico internazionale Città di Arona che si chiuderà domenica 27 marzo nell'aula magna del comune.

I dettagli

L'associazione musicale Impronta Sonora con il sostegno e il patrocinio del comune di Arona con l'intento di promuovere la cultura musicale e di incoraggiare lo studio della musica ha indetto il concorso aperto a pianisti italiani e stranieri. Montepremi di oltre 6mila euro.

<Questo è ciò che tutti vorremmo vedere sempre - commenta il sindaco Federico Monti - Musicisti di tutte le età e di molte nazioni Europee che si sfidano a suon di note. La musica unisce i popoli, la cultura ti allontana dalla guerra e dalla violenza. Siamo riusciti inoltre ad inserire nel concorso anche due ragazzi giovanissimi fuggiti dalla guerra ed abbiamo dato a loro la possibilità di studiare in una delle scuole di musica presenti ad Arona. I vincitori si esibiranno questa estate in un concerto in Piazza S. Graziano, accompagnati da una grande orchestra. Un grazie alla grande pianista Italiana Irene Veneziano, per la bellissima opportunità offerta alla nostra città>.