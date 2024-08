Convenzione tra comune di Arona e ACT - AronaCittàTeatro

E' stata approvata ieri con delibera di giunta n. 70 la convenzione tra il Comune di Arona e l’Associazione Festival delle due Rocche per la realizzazione di ACT - Arona Città Teatro - sotto la Direzione artistica di Dacia Maraini. Tale convenzione è volta a promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale e le tradizioni locali, ad incoraggiare e favorire il turismo sociale e giovanile, nonché tutte le attività di carattere artistico.

I dettagli

L'importo di tale convenzione ammonta a 60mila euro per l'attuazione di un ricco programma promosso dall'Associazione lungo un anno intero e comprende:

1 - Festival Act sull’acqua dal 3 all'8 settembre 2024;

2 - Act nativi - stagione teatrale per famiglie;

3 - Act nativi – corso di teatro per bambini dai 7 agli 11 anni e per gli insegnanti;

4 - Act nativi - stagione teatrale per le scuole;

5 - Act spettattori – stagione di teatro contemporaneo per giovani e adulti;

6 - Act spettattori - stagione di teatropercasa.

Luca Petruzzelli, Presidente ACT - AronaCittàTeatro, si definisce molto soddisfatto per la riconferma di tale convenzione: "L'intero progetto culturale porta con sé un grande valore,

si svolge chiaramente ad Arona e negli anni questo ha permesso alla città di contraddistinguersi. Questi progetti senza il supporto dell'amministrazione sarebbero impossibili, è un progetto di promozione del territorio e ha un grande valore sociale e culturale. Si chiama AronaCittàTeatro proprio perché c’è teatro tutto l’anno, in ogni luogo della città, che diventa palcoscenico in ogni suo angolo: un acronimo che significa recitareatto teatrale. Act significa fare del teatro uno stile di vita in ogni spazio e in ogni età, costruendo un’intera comunità fondata sul teatro".

Grande soddisfazione anche da parte dell'Assessore al Turismo, Cultura e Sport Alessandra Marchesi: "Rinnoviamo con piacere una collaborazione che si è dimostrata fruttuosa e stimolante nel corso degli anni e che ha portato la città a beneficiare di una programmazione culturale di altissimo livello, arricchendo l'offerta artistica e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini. Arona Città Teatro rappresenta, infatti, un punto di riferimento per il panorama culturale locale e non solo. Il rinnovo della convenzione conferma dunque il nostro impegno a sostenere e valorizzare le arti performative, rafforzando l'identità culturale della nostra comunità".

Prosegue il Sindaco Alberto Gusmeroli: “Sosteniamo ACT, il Festival delle due Rocche, dalla sua nascita, ci abbiamo da subito creduto e negli anni abbiamo mantenuto il sostegno anche nei periodi più difficili. Il festival dà valore culturale, artistico e anche sociale al territorio, è un richiamo turistico speciale creando crescita economica e lavoro in un periodo che abbraccia l’intero anno”