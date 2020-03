Coro La Rocca di Arona ha compiuto 25 anni

Coro La Rocca ha appena tagliato il traguardo dei 25 anni di vita. La presidente Mariangela Mascazzini festeggia l’importante risultato raggiunto.

Coro La Rocca compie 25 anni

“Sembra incredibile che il Coro la Rocca, a cui ho dato vita proprio il 13 marzo, festa patronale aronese, il Tredicino, compia in questi giorni i 25 anni di vita”. A pronunciare queste parole è l’anima dell’ensemble Mariangela Mascazzini , che da sempre lo dirige con piglio e polso fermo. Il coro nacque infatti nel 1995 quando le due associazioni Cai e Ana, presiedute allora rispettivamente da Carlo Torelli e Gianfranco Diaz proposero insieme a Carlone Tessitore e a Franco Bellini di dar dare vita ad un coro sezionale aronese, affidandomene la direzione – prosegue Mascazzini – partiti in otto, nel giro di poco siamo diventati una quarantina”.

Il coro ufficiale di Arona

“Non è stato facile all’inizio amalgamare le voci a cantare in polifonia a cappella – prosegue Mascazzini – ma lavorando in modo armonioso e collaborativo, nonché assiduo, nel giro di pochi mesi siamo stati in grado di proporre il primo di quella che è stata una lunga serie di concerti”. Grazie alla stima dell’allora primo cittadino Mario Velati il gruppo assurse al ruolo di Coro ufficiale di Arona, un riconoscimento di cui i componenti vanno da sempre fieri, dato che il nome del gruppo è oltretutto legato ad un luogo che è simbolo di Arona, nel quale, secondo la tradizione, San Carlo venne alla luce.

