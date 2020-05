Corso di dialetto aronese sospeso: “non ci sono le condizioni”

Corso di dialetto aronese sospeso fino ad almeno a settembre. La comunicazione è stata inoltrata dall’organizzatore storico Piero Guazzoni.

Corso di dialetto aronese sospeso

E’ con un post preparato dallo storico maestro del corso di dialetto aronese, Piero Guazzoni, che è stata annullata la sospensione dell’iniziativa fino al prossimo settembre almeno. “Con grande tristezza – scrive Guazzoni – in perfetta sintonia con le normative vigenti e con le istituzioni del territorio, annunciamo la sospensione del terzo corso di dialetto aronese”.

Non ci sono le condizioni

“Viste le difficoltà a mantenere le distanze di sicurezza negli spazi normalmente utilizzati – prosegue Guazzoni – e soprattutto vista la situazione sanitaria non ancora definita, gli Amiss dal Dialett aruness, sospendono per il momento il corso. Se le condizioni lo permetteranno si riprenderà per la fine di settembre. Dopo questa data sarà programmata anche la premiazione di “Arunes di Aruness””.