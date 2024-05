Costituzione in dono ai neodiciottenni castellettesi

E’ con le parole che il presidente Sandro Pertini rivolse ai giovani che il sindaco Massimo Stilo ha concluso la lettera di invito ai neodiciottenni per la consueta cerimonia di consegna delle Costituzioni.

La consegna

Venerdì 3 maggio in sala consiliare erano presenti una ventina di ragazzi che proprio quest’anno hanno raggiunto la maggiore età. Accolti dal sindaco, dal suo vice Vito Dilucae dalla consigliera Laura Paracchini, hanno condiviso una riflessione sulle responsabilità e i vantaggi legati a questa fase importantissima della vita. «E’ stato davvero un bel momento - dice il sindaco Massimo Stilo - la continuazione di una tradizione che portiamo avanti ormai da tanti anni a Castelletto. Questi ragazzi entrano finalmente a far parte della categoria dei cittadini della Repubblica a tutti gli effetti. Diventano persone in grado di scegliere e decidere in modo davvero autonomo. Ho chiesto loro di impegnarsi in prima persona nella società civile, nelle associazioni, nei rioni e nella politica, perché solo dando ciascuno il proprio contributo si può davvero migliorare ciò che ci circonda».