Crowdfunding in corso per il libro della giovane illustratrice castellettese

Crowdfunding in corso per il libro “Là dove nascono i desideri”. Aiutiamo Rachele a realizzare il suo primo racconto illustrato.

Crowdfunding in corso per il libro illustrato da Rachele Valli

E’ un progetto nato quasi per caso, ma che ora sta decollando quello che vede come protagonista la castellettese Rachele Valli. La giovane illustratrice ha curato la realizzazione del libro dal titolo “Là dove nascono i desideri”, che ora è nella fase di crowdfunding. L’opera, un libro illustrato per bambini, è stato infatti selezionato dalla casa editrice Bookabook con la formula del crowdfunding, e vedrà quindi la luce solo se tra 84 giorni, alla scadenza stabilita dall’editore, gli autori raggiungeranno quota 200 copie prenotate. Tutti i dettagli sul libro e sull’iniziativa, con la possibilità di preordinare il volume, sono elencati sul sito della casa editrice.

L’incontro tra due giovani appassionati di libri

L’autore del libro, il ferrarese Marco Fabbri, non conosceva Rachele, ma è rimasto piacevolmente impressionato dai disegni che la giovane castellettese aveva postato su Instagram, sul suo profilo rachelevalli_illustrations. “Ho sempre avuto la passione per il disegno – racconta la giovane artista – e ho frequentato due anni di scuola di illustrazione, superando un esame tecnico e una prova di disegno dal vero e mettendomi alla prova anche con i vari programmi di grafica informatica. Il progetto era quello di aprire una mia pagina di Instagram e magari un negozietto online. E poi, praticamente per caso, sono stata contattata da Marco, che mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto collaborare con lui al progetto di questo libro. Ovviamente ho accettato immediatamente”. Sulla pagina Instagram di Rachele è stata lanciata una “challenge”, una piccola sfida, con la quale si invitano i lettori a disegnare nel proprio stile il disegno con la protagonista del libro.