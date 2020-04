Dacia Maraini in video per consigliare un libro agli amici del Teatro sull’Acqua

Dacia Maraini protagonista di una bella iniziativa su Youtube, nata in collaborazione con il Teatro sull’Acqua. Ecco il primo video di consigli per la lettura.

Dacia Maraini ci consiglia cosa leggere

Stare a casa in questi giorni di quarantena forzata non è facile, ecco perché Dacia Maraini, in collaborazione con il Teatro sull’acqua di Arona, presenta la sua nuova iniziativa culturale. Sfruttando il popolare canale di diffusione di Youtube infatti, porterà a tutti i suoi consigli di lettura. Per la prima puntata di questo esperimento, Maraini consiglia il libro dal titolo “La notte delle beghine” di Aline Kiner. Ecco il video completo con le sue parole.