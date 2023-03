Daniela Mazzoni legge “4 piccole storie horror” alla biblioteca di Castelletto Ticino

Una proposta particolare quella di sabato prossimo, 4 marzo, alla biblioteca di Castelletto Ticino, che coinvolgerà i bambini delle scuole elementari.

L’idea della biblioteca

Sabato 4 marzo alle ore 10:30 alla biblioteca comunale di Castelletto Sopra Ticino si terrà una lettura animata per bambini dai 6 agli 11 anni. I racconti, estrapolati dalla collana “Le avventure di Betta e Matilde” di Daniela Mazzoni verranno letti dall’autrice stessa ai bambini presenti.

La trama dei racconti

“Gatti non morti che ritornano dalla tomba, un albero che si nutre di anime per essere immortale, ultraovetti microscopici che entrano nei corpi e fanno ammalare le persone, una casa maledetta dalla quale nessun bambino è più uscito: quattro piccole storie horror dentro cui vengono risucchiate Matilde e la sua gattina nera Betta. Zombie, spettri, esperimenti macabri e soprannaturale mettono i brividi solo a parlarne: figuriamoci se con tutto questo abbiamo anche a che fare! Betta e Matilde se la darebbero volentieri a gambe, ma così lascerebbero gli amici in balia del pericolo, dunque non resta che armarsi

di coraggio e affrontare a muso duro le proprie paure. E se il terrore comincia ad essere troppo, potete sempre intrappolarlo chiudendo il libro”.

Un approfondimento sull’autrice

Daniela Mazzoni, nata a Novara nel 1975 ha lavorato per diversi anni per il teatro e il cinema indipendente, e ha promosso corsi e laboratori per aspiranti attori di tutte le età.

Con il libro “Che guaio, Matilde!” (2012) si è affacciata al mondo della letteratura per l’infanzia e con La Memoria del Mondo Editore ha pubblicato la collana “Le avventure di Betta e Matilde”. Sono usciti quindi il secondo volume “Un fantasma d’altri tempi” (2013), il terzo “La Draghessa Sputafuoco” (2014), il quarto “La banda dei ghiottoni” (2015), il quinto “L’arpa di Noè” (2018) e il sesto “Quattro piccole storie horror” (2021), vincitore del Premio “Marchio MicroEditoria di Qualità 2022”. Ad oggi presenta e racconta i suoi libri nelle scuole, librerie e biblioteche, e coordina progetti didattici.