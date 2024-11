Daniele Bossari all'open day della biblioteca di Castelletto

In biblioteca a Castelletto si lavora in vista dell'organizzazione del prossimo open day della struttura culturale in programma per il 23 novembre. L'ospite d'onore sarà Daniele Bossari, che presenterà il suo ultimo libro

Una tradizione che continua

Il prossimo 23 novembre si terrà il consueto open day alla biblioteca di Castelletto Sopra Ticino, un intero sabato di festa per la biblioteca, ricco di appuntamenti per un pubblico di tutte le età. E la sera, alle 18, è in programma l'incontro più atteso, quello con il conduttore televisivo ed ex veejay Daniele Bossari, che presenterà il suo ultimo libro.

Il programma della mattina è dedicato ai bambini

La mattina è da sempre dedicata ai più piccoli: la giornata si aprirà quindi con lo spettacolo "La strega col climacomando", una commedia ecomagica per bambini e famiglie prodotta da Clorofilla, un'associazione di promozione sociale e casa editrice indipendente che si occupa di progetti culturali, sociali, educativi e formativi su temi ambientali. /Zega la strega e Aulente, la sua assistente, hanno radunato i bambini nella radura per elaborare insieme una strategia per difendere la

foresta da Afrore, il disboscatore, e dal suo aiutante Zelante. Occorre innanzitutto scoprire perché Afrore vuole distruggere la foresta. Per farlo Zega usa diversi stratagemmi, ma nel frattempo anche Afrore attua la sua strategia: tra proposte di accordi, truffe e greenwashing, la battaglia prosegue senza esclusione di colpi. Chi vincerà? Solo il pubblico, chiamato a votare, potrà decretare la vittoria dell’una o dell’altra parte./

Lo spettacolo affronta in modo leggero e divertente alcune tematiche di attualità quali l'effetto serra, il i cambiamenti climatici, la deforestazione, la tutela della biodiversità e tanto altro ancora. Il pubblico viene invitato a votare alzando dei cartellini colorati e schierandosi pro o contro la difesa della foresta in un finale partecipato di attivismo ecologico collettivo.

Un pomeriggio su misura per i ragazzi

Il pomeriggio è tutto dedicato ai ragazzi (10-16 anni) che potranno divertirsi in un'intrigante escape room dal titolo "Intrappolati in biblioteca", condotta da due attori della Ditta Gioco Fiaba di Milano. Poiché l'evento è a numero chiuso, è richiesta la prenotazione.

/È una sera fredda e buia… Un gruppo di amici è invitato in una grande villa, casa di un amico in comune: Nicola. Su quella casa ci sono tante leggende… Si dice che fosse abitata da uno cattivo mago e che nelle notti più fredde si potessero udire dei suoi lamenti provenire dalla biblioteca del palazzo. I ragazzi non credono a queste storie, così decidono di investigare per scoprire la verità! Cortesemente accolti dal maggiordomo di Nicola entreranno in biblioteca, senza sapere che da quel

momento in poi saranno prigionieri di una oscura entità! La sfida comincia! Compito dei ragazzi sarà trovare un modo per fuggire dalla biblioteca entro un'ora, o saranno per sempre schiavi del mago maligno. Devono, inoltre, capire che fine ha fatto Nicola, che comunicherà con loro solo attraverso indizi nascosti nella biblioteca e un provvidenziale walkie talkie, e riuscire a liberarlo.

La premiazione dei lettori assidui e l'incontro con Bossari

Dopo la premiazione dei lettori più assidui, che si terrà alle 17.30, la giornata si concluderà in bellezza alle 18.00 con Daniele Bossari che verrà a presentare il suo nuovo libro "Cristallo". L'evento è realizzato con la libreria Ubik di Sesto Calende e fa parte della rassegna letteraria "Libri tra le sponde" che vede la collaborazione dei due comuni di Castelletto Sopra Ticino e Sesto Calende. Modera l'incontro, per il quale è consigliabile la prenotazione, Rossana Girotto.

/Perché un cristallo dovrebbe riuscire a interagire con il corpo di un essere vivente al punto da rilevare alterazioni fisiche impercettibili? È una questione magnetica, una sorta di "risonanza" che connette tutti gli elementi della Natura? È solo effetto placebo? Oppure c'è qualcosa di più? In un giorno di primavera Daniele Bossari è stato travolto: durante una seduta di meditazione con i cristalli ha percepito una tensione al collo. Dopo qualche settimana, in quell'esatto punto, ha scoperto di avere una malattia silente. Per capire come fosse stato possibile che i cristalli l'avessero avvisato prima ancora della medicina, si è messo in viaggio. [...] Cristallo è il viaggio interiore e fisico che l'autore ha compiuto in questo mondo sfaccettato a cavallo tra scienza e misticismo, corpo e spirito, cura e fede, alla ricerca della verità sui poteri delle pietre. Ha incontrato coraggiosi cercatori di cristalli e scienziati del CNR; si è inoltrato nel campo della biofisica, della storia e dell'antropologia culturale. I cristalli, infatti, sono un territorio di frontiera, un ponte sospeso verso una dimensione trascendentale arcana ed enigmatica. Quel giorno di primavera

Bossari era un convalescente, quello dopo un esploratore.