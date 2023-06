Decima edizione per la festa del rione Dorbiè a Castelletto

Anche la decima edizione della festa del rione Dorbiè “Düü Di e un Toc D’in Durbièè” è giunta al termine.

La festa

Un weekend all’insegna di cibo, musica e divertimento si è concluso domenica 11 giugno con l’evento più significativo: il pranzo della solidarietà, organizzato in collaborazione con la Pro loco e il Comune.

«Le nostre priorità di queste tre giornate sono il pranzo della solidarietà e la festa del volontariato, organizzata insieme all’Amministrazione castellettese», ha spiegato Giorgio Tognoni, presidente del rione. «Questa domenica è dedicata alle persone diversamente abili. E’ questo il motivo per cui abbiamo deciso, come da tradizione, di offrire il pranzo a ciascuna persona disabile e al proprio accompagnatore», ha aggiunto Tognoni.

«Quella di oggi è stata una giornata all’insegna della condivisione e della solidarietà, organizzata in collaborazione con il rione Dorbiè – ha aggiunto il primo cittadino Massimo Stilo – mi ritengo molto soddisfatto della rete di supporto sociale che si è creata a Castelletto».

La scelta del volontario dell’anno 2023 è ricaduta su Pierangelo Minella, segretario del gruppo Alpini, «una persona molto discreta, ma sempre attiva nel mondo del volontariato, soprattutto “dietro le quinte”», così lo ha definito l’assessora alle politiche sociali e alle pari opportunità Sonia Fanchini.