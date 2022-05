Domani a Varallo Pombia arriva il libro di Gino Strada

E' prevista per domani, giovedì 26 maggio, alle 21 a Villa Soranzo, la presentazione del libro "Una persona alla volta".

E' in programma a Varallo Pombia per giovedì 26 maggio, a partire dalle 21, la presentazione del libro dal titolo "Una persona alla volta", scritto da Gino Strada. Da Kabul a Hiroshima, una narrazione appassionata delle radici che hanno ispirato Gino Strada, giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio. Ma anche una riflessione radicale sull'abolizione della guerra e sul diritto universale di cura. Nel libro è possibile trovare il racconto dell'impegno e delle esperienze che hanno condotto Strada da giovane chirurgo di Sesto San Giovanni fino ai Paesi più remoti, per seguire l'idea che portava avanti con la sua passione e con Emergency: salvare vite umane e lottare per i diritti.

L'appuntamento è a Villa Soranzo

La presentazione del libro avrà luogo alle 21 a Villa Soranzo, la sede del Comune di Varallo Pombia, in via Simonetta, 3. Per l'occasione interverranno Serena Gensini, volontaria di Emergency, Elena Mastretta, insegnante di lettere e direttrice scientifica dell'Istituto Storico della Resistenza Piero Fornara, Lucrezia Balbo e Lucia Cavazza dell'associazione teatrale Tecneke. L'evento è organizzato da Emergency in collaborazione con il Comune, l'Anpi, sezione Rinaldo Bertolotti di Pombia, l'associazione culturale Stella Alpina e la biblioteca comunale di Varallo Pombia.