Domani letture paurose per bambini in biblioteca ad Arona

Domani, mercoledì 26 ottobre, spazio alle letture mostruose organizzate dalla biblioteca di Arona per i più piccoli. E il programma prosegue anche sabato 29!

Letture mostruose per tutti i bambini

Spazio a una nuova iniziativa pensata per i più piccoli alla biblioteca di Arona. La struttura propone due letture animate a tema Halloween: per i più coraggiosi il primo appuntamento sarà mercoledì 26 ottobre alle 18 davanti all’ingresso della biblioteca, ma solo per i bambini dai 6 ai 10 anni e muniti di torcia elettrica per esplorare gli angoli più oscuri e ascoltare le storie più paurose! Per i bambini dai 4 ai 6 anni l’appuntamento è sabato 29 ottobre alle 10.30 con “Pipistrelli in biblioteca”: letture e un lavoretto a cura delle volontarie della biblioteca.

Le parole dell'assessora Autunno sulla novità

"Un nuovo appuntamento per i più piccoli - dice l'assessora alla Cultura, Chiara Autunno - che però ha un valore aggiunto perché frutto della collaborazione fra biblioteca e altre importanti realtà presenti sul territorio: una ricchezza sia per gli organizzatori che per i partecipanti. La biblioteca è a tutti gli effetti un punto focale di aggregazione e di scambio, da qui ne deriva una crescita sia culturale che sociale di tutti i soggetti coinvolti".

Attività gratuite e su prenotazione

Le attività sono organizzate in collaborazione con il Centro famiglia del Comune di Arona e i ragazzi del centro diurno Brum che hanno realizzato le decorazioni a tema. Durante le letture sarà possibile iscriversi alla biblioteca, il tesseramento è gratuito e permette di accedere al prestito cartaceo e digitale di libri e materiale multimediale. Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione. Per informazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625.