Domani sera al parco di Castelletto uno show ispirato ai Beatles

Domani sera in scena il gruppo Caronte

Continua la stagione di eventi culturali di grande livello organizzata dal Comune. Domani sera a esibirsi sul palco del parco comunale Dario Sibilia saranno gli attori del gruppo Caronte, che saranno protagonisti dello show dal titolo “Let it be – 50 anni dallo scioglimento dei Beatles”. L’ingresso è gratuito e lo spettacolo inizierà alle 21. In caso di maltempo l’evento si svolgerà poco distante, all’interno della sala polivalente Albino Calletti della biblioteca.

Un omaggio ai Beatles

La formula proposta dal Gruppo Caronte prevede arrangiamenti originali per violino,violoncello,arpa, pianoforte e una voce rock. Il Gruppo Caronte proporrà un percorso tra il repertorio e la storia dei Beatles partendo dal primo brano in classifica fino all’ultimo album uscito dopo il loro scioglimento. La proposta musicale “In veste classica” si adatta perfettamente all’orario dello spettacolo e consentirà di godere lo spettacolo ascoltando brani molto noti proposti in maniera insolita con una formula che il Gruppo Caronte propone con grande successo da oltre 33 anni di attività. Al violino si esibirà Alberto Martinelli, al violoncello Gabriele Miglioli, all’arpa Elena Trovato e al pianoforte e alla voce Luigi Signori.