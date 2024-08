"Donne in arte" porta la città di Arona a Marotta Mondolfo

Ben 15 metri di mosaico interamente composto dalle intraprendenti "Donne in Arte" di Arona verrà realizzato per il Comune di Marotta Mondolfo, all'interno della rassegna annuale "Mosaichiamo la città".

Il progetto

Una delegazione composta da 18 donne e due uomini provenienti da tutta Italia (Arona, Varallo Pombia, Nebbiuno), ma anche dalla Svizzera, dalla Bulgaria e dalla Germania parteciperà dal 14 al 20 settembre al "Mosaichiamo la città", il festival del mosaico a Marotta Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino per comporne uno lungo oltre due chilometri. "Mosaichiamo la città" è un appuntamento rivolto a tutte le persone amanti dell'arte, a quelle che vorranno scoprirne il valore, ai turisti, ai gruppi di studenti di ogni età e a chi ama l'aspetto multiculturale e della salvaguardia dell'ambiente. Il tema di quest'anno sarà “AmbienTIAMOci” e ogni artista potrà realizzare un mosaico, di libera ispirazione a tema con materiale di recupero, che verrà installato in modo permanente nella galleria d'arte a cielo aperto del lungomare dei Mosaici di Marotta.

"Nei mosaici di "Donne in Arte" - spiega il Sindaco di Arona Alberto Gusmeroli - c’è cultura, arte, il valore e l’energia che le donne insieme sanno esprimere. Forza, precisione e tenacia delle donne. Un orgoglio averle ad Arona!"

E' con lo stesso orgoglio che il Vicesindaco del Comune di Arona Marina Grassani racconta: "Ci fa immensamente piacere che una realtà del nostro territorio sia stata coinvolta in un progetto tanto ambizioso, a dimostrazione della loro grande ed indubbia capacità al limite del professionale".

L'Assessore Monia Mazza ricorda come la sinergia con il Comune di Arona risale a molto tempo fa: "L'associazione collabora con la nostra città da moltissimo tempo, ancora prima del Covid e siamo sempre stati onorati di averli come nostri fidati collaboratori, tant'è vero che hanno in serbo altre piccole sorprese per la nostra città. Il loro laboratorio di via Novara è un ambiente conviviale, dietro c'è tanta passione e una grande voglia di stare insieme".

L'Assessore Davide Casazza racconta: "Per me l'arte è sempre una grande forma di espressione e in quest'associazione la forma di creatività è sicuramente un elemento imprescindibile. I mosaici realizzati sono l'espressione singolare e significativa di chi li realizza, lo dimostrano i molteplici tasselli di colori e forme diverse che esprimono la creatività di ognuno di loro, proprio come accade nella vita quotidiana".

“Donne in Arte” nasce dall’incontro di varie mosaiciste provenienti da diverse nazioni, con il desiderio di confronto e di sperimentazione delle varie tecniche musive, dalle forme più antiche a quelle innovative e moderne, creando insieme in modo circolare e spaziando nei vari territori realizzando opere collettive ed individuali, lasciando sempre ad ognuna la facoltà della propria ricerca individuale e la propria forma espressiva.

Virginia Zanotti è l'autrice della frase che è invece stata disegnata per l'occasione da Patrizia Pollato: "Sii l'aria che vuoi respirare". Un messaggio che in realtà racchiude un senso più profondo: Cinzia Venturini del Consiglio Direttivo dell'Associazione racconta: "L'ambiente deve essere pulito per poter essere respirato in profondità e con questo ci colleghiamo al tema di quest'anno della rassegna. Noi vorremmo far capire l'importanza del respiro in ogni ambiente che viviamo"