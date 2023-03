Ecco l'ultimo videoclip con Valentina Laureana, la cantante originaria di Arona

Ecco l'ultimo videoclip a cui ha partecipato Valentina Laureana, la cantante che ora vive nel Milanese, ma che è originaria di Arona, dove tutti la ricordano ancora con grandissimo affetto.

In rete il video di "Diverso"

"Corriamo in fondo alla salita e del domani chi lo sa? Tendiamo le mani e facciamo sembrare un po’ tutto diverso". Sono queste le parole cantate da Valentina Laureana nell’ultimo brano inciso insieme al rapper varesino Michael Formisano, in arte “Mike Cry”. La cantante pop originaria di Arona oggi ha 35 anni e vive in provincia di Milano. Ma in molti la ricordano anche nella zona del lago Maggiore per la sua partecipazione a numerosi concorsi canori, prima della consacrazione artistica vera e propria e dell’inizio della sua carriera artistica.

Un percorso artistico già ricco di numerose tappe

Dopo gli inizi come studentessa di canto al seguito della maestra castellettese Giusy Mosca, ancora giovanissima partecipò ai concorsi Volontariato in musica di Arona e Borgomanero, Libera la tua voce di Borgomanero, Non dormire... canta di Varallo Pombia, e soprattutto a “Sanremo doc” del 2016 al Palafiori.

Una canzone profonda e ispirata

La canzone, intitolata “Diverso”, unisce la profondità di scrittura di Mike Cry alla voce allenata e talentuosa di Valentina. Il videoclip del brano, disponibile su Youtube, è stato girato e montato da Luca Pedroni sull’altra sponda del lago, ad Angera, la base è stata composta da Riccardo Marra e Luca Caiazza, mentre l’etichetta musicale che ha prodotto il progetto si chiama Riccà Production. «Siamo tutti delle bellissime stelle - scrivono Mike Cry e Valentina Laureana - ma alcune di loro brillano in modo diverso... perché si sentono sole, ma nonostante tutto essere diversi vuol dire essere speciali».