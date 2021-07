Enrico Vanzina presenta il suo libro ad Arona

Domenica 11 luglio alle 18, la Piazza San Graziano si tinge di “giallo” con il produttore cinematografico e sceneggiatore Enrico Vanzina che presenterà il libro “Una giornata di nebbia a Milano”.

“Proseguiamo la stagione estiva con un altro importante incontro, anche in questo caso, frutto della proficua partecipazione alla rete di biblioteche BANT – afferma l’assessore alla cultura Chiara Autunno – La nostra biblioteca può finalmente proporre incontri dal vivo permettendo un confronto diretto con gli autori e la possibilità di tornare a frequentare i luoghi dedicati alla cultura della nostra città; in questa occasione la biblioteca “esce” dal proprio cortile e si “appropria” della piazza antistante che ne diventa così la naturale prosecuzione. Il programma estivo è ancora in evoluzione e per le prossime settimane stiamo pensando ad altre proposte interessanti; per rimanere sempre aggiornati è sufficiente iscriversi alla biblioteca e di conseguenza, alla newsletter che viene periodicamente inviata a tutti gli utenti.

Durante tutti gli appuntamenti di BANT autori sarà possibile dialogare con gli scrittori ed effettuare il “firma copie”.

Per informazioni e prenotazioni:biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625.