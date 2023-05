Escursioni familiari: incontri formativi di sostegno alla genitorialità ad Arona

La Regione Piemonte, in collaborazione con il Centro per la Famiglia e la Biblioteca del Comune di Arona, organizzano “Escursioni Familiari”, due incontri gratuiti con esperti, rivolti a genitori e famiglie che desiderano approfondire temi e fatiche che caratterizzano l’adolescenza, l’infanzia, la crescita e le relazioni educative.

Escursioni familiari

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 11 maggio dalle 16.00 alle 19.00, tratterà il tema: “TVB: affettività e sessualità in adolescenza. L’alfabeto emotivo che sosterrà il mondo dei giovani”. Le tematiche più complesse da affrontare per un adulto con un adolescente sono spesso legate al suo mondo in evoluzione: il corpo, le emozioni, gli affetti e l’amore. Un incontro volto a trovare le parole giuste al fine di sostenere. Conduce questo primo incontro Matteo Locatelli, educatore professionale, specializzato in pedagogia clinica e psicologia dei nuovi media.

Termini iscrizioni il 4 maggio

Il secondo incontro si svolgerà giovedì 18 maggio dalle 16.00 alle 19.00 e affronterà il tema: “Come comunicare con i bambini: imparare a comprendere i nostri figli (fascia zero – 6 anni)” Quando siamo con i bambini comunichiamo con le parole e con il nostro corpo. Tiziana Monticone, educatrice professionale, pedagogista e formatrice aiuterà i genitori a favorire lo sviluppo di un linguaggio dell’accettazione, limitando i messaggi di disapprovazione che possano minare l’autostima dei bambini. Iscrizioni entro l’11 maggio.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso la Biblioteca Civica Sen. Avv. Carlo Torelli, p.zza S. Graziano di Arona e prevedono un massimo di 30 partecipanti. Per iscriversi agli incontri è sufficiente mandare una mail a: perfamiglie@colaval.org

L’Assessora alle Pari Opportunità Marina Grassani sottolinea quanto in un’ottica di prevenzione sia importante fornire ai genitori degli spazi di formazione e confronto per non sentirsi soli nel difficile compito educativo e di crescita. Ricorda inoltre che presso il Comune di Arona è presente il Centro Famiglia con servizi dedicati a supportare le famiglie durante eventi critici, conflittualità, trasformazione dei legami familiari e sociali. Per informazioni e appuntamenti Tel. 338/9338164 centrofamiglia@comune.arona.no.it