Eventi estivi ad Arona: moda, ballo, Antonella Ruggero e fuochi d'artificio

Comune di Arona, Ascom, Croce Rossa, Proloco Arona, Proloco Felice Cavallotti di Dagnente e anche il Comune di Angera: questi gli attori principali del programma per l’estate aronese.

Il programma

Musica per tutte le età e i gusti, in centro ma anche a Dagnente, fuochi piromusicali, sfilata di moda, e una grandissima artista nell’incanto della Rocca: Antonella Ruggero. Il calendario è stato dettagliatamente presentato in conferenza stampa dal sindaco Alberto Gusmeroli accompagnato, fra gli altri, dall'assessore alla cultura di Angera Giacomo Baranzini.

Per la rassegna <Arona in musica> si partirà domenica 14 con una sfilata di moda in piazza San Graziano alle 18. Giovedì 18 ballo liscio con l'orchestra Romeo & I cooperfisa alla Pro Loco Felice Cavallotti di Dagnente, a seguire, sempre a Dagnente, domenica 21 ballo latino con la maestra Manuela Giuliani. Tornando ad Arona in piazza San Graziano sabato 27 Dj Set con Dj Paolino Rizzi e Dj Gio Manuzzi di Bluradio dalle 21.

Per tutto il mese di luglio Arona sarà <In rosa> con luci e arredi rosa e spettacoli di musica live per la città dalle 21.30.

Venerdì 9 agosto dj set Viaggio nel Tempo semrpe con Gio Manuzzi e Paolino Rizzi. Sabato 10 spettacolo per bambini e genitori con Andrea Longhi <A sbagliare le storie.. si vedono le stelle". Sabato 17 Abba Time tributo agli Abba e sabato 24 agosto tributo a Dalla e Battisti.

Evento principe sarà mercoledì 28 agosto alla Rocca di Arona il concerto, gratuito, di Antonella Ruggiero.

Per la rassegna denominata invece <Musica al lago> tutti i giovedì di luglio e agosto piazza del Popolo sarà animata da music dal vivo a partire dalle 21.30. Nell'ambito degli eventi, organizzata come di consueto dalla Pro Loco di Arona, rientra anche la 31° Traversata Angera-Arona che si svolgerà domenica 1 settembre.

Infine, con la sinergia e il contributo del comune di Angera, per sabato 3 agosto è previsto l'evento <Lumina> ovvero lo spettacolo di fuochi d'artificio a partire dalle 23.