Festa dei diplomi al corso di italiano del Molinari di Arona

Festa dei diplomi nei giorni scorsi al corso di italiano per stranieri organizzato dall’istituto Molinari di Arona.

Festa dei diplomi dopo una lunga attesa

Quella di sabato 15 febbraio è stata una giornata importante per i circa cinquanta studenti dell’Istituto Molinari (Scuola di italiano per stranieri di Arona) che hanno concluso il loro percorso di studi con la consegna dei diplomi. Ad occuparsi della gestione dell’istituto è la Comunità di Sant’Egidio che, attraverso il lavoro dei suoi volontari, opera da ormai tredici anni per l’insegnamento della nostra lingua agli stranieri. Gli esami si sono svolti lo scorso giugno e finalmente, dopo tanta attesa, gli esiti sono arrivati.

La cerimonia con le autorità

Non si è trattato però di esami uguali per tutti, ma di prove differenziate in base ai percorsi: alcuni hanno ottenuto il diploma per il livello di lingua A1, altri per il livello A2 e altri ancora per il livello B1. Ed è quest’ultimo livello a risultare particolarmente importante: i diplomi B1 rilasciati dall’Istituto Molinari, infatti, sono riconosciuti dall’Università per stranieri di Perugia. In possesso di questo documento, insieme ad altri requisiti, è possibile richiedere il permesso di lungo soggiorno o la cittadinanza. Presenti alla cerimonia anche alcuni membri dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Alberto Gusmeroli e gli assessori Monia Mazza e Marina Grassani. Tanta la soddisfazione espressa dai maestri dei corsi e, quest’anno, c’è stata una novità proprio tra i maestri: Oneda, la prima insegnante straniera dell’Istituto.