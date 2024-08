Festival LagoMaggioreMusica: il recital del pianista Arsenii Moon ad Arona

È in programma per oggi, venerdì 16 agosto 2024, ad Arona, il recital di Arsenii Moon, vincitore assoluto lo scorso anno del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, nell’ambito della trentesima edizione del Festival LagoMaggioreMusica, storica manifestazione organizzata sulle due sponde del Verbano dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia.

Il recital del pianista Arsenii Moon ad Arona

Ammaliatore del pianoforte, dotato di una tecnica fine e brillante e in grado di comunicare un senso di poesia in musica sincero e unico, Moon si esibirà a Casa Usellini alle ore 21 (ingresso 12-15 euro; in caso di pioggia il concerto si terrà presso la Collegiata di Santa Maria Nascente, in via San Carlo 6) ed eseguirà pagine di Bach-Busoni (Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659, Corale in sol minore n. 9 dell’Autografo di Lipsia), Chopin (Barcarolle in fa diesis maggiore op. 60), Rachmaninov (da Études-Tableaux, Op. 39 n. 2 in la minore: Lento assai e n. 5 in mi bemolle minore: Appassionato), Ravel (Gaspard de la nuit: Ondine, Le gibet e Scarbo), Debussy (da Images - Deuxième Série: Cloches à travers les feuilles) e Musorgskij (Quadri di un’esposizione).

Nato a San Pietroburgo nel 1999, Moon si è aggiudicato anche il prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria, caso piuttosto raro visto che questo riconoscimento non veniva concesso da quasi tre decenni. Inoltre, è stato votato online da una stragrande maggioranza di spettatori da tutto il mondo, aggiudicandosi pure il Premio del pubblico. All’età di sei anni ha iniziato a studiare pianoforte con Elena Zyabreva. Nel periodo 2010-2017 ha studiato con Alexander Sandler, prima presso la Scuola Secondaria Speciale di Musica del Conservatorio Statale Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo e successivamente presso il Conservatorio stesso. Attualmente è iscritto alla Juilliard School of Music di New York, dove prosegue la sua formazione con Sergei Babayan.

Nel 2009 ha debuttato con un’orchestra sinfonica alla Filarmonica di San Pietroburgo e nel 2014 ha tenuto il suo primo recital alla Mozarthaus di Vienna. È vincitore di premi in numerosi concorsi internazionali, tra cui il primo premio all’Horowitz Competition in Ucraina, all’Arthur Rubinstein in Memoriam Competition in Polonia e al St. Priest Competition in Francia, il secondo premio al Cliburn Junior Competition negli Stati Uniti e il premio Tabor per pianoforte al Verbier Festival. Arsenii si è esibito sotto la guida di importanti direttori, quali Valery Gergiev, Stanislav Kochanovsky, Mark Russell Smith, Mei-Ann Chen e Ian Hobson. È anche stato insignito dal Premio del Governo della Città di San Pietroburgo. Nel 2010-2016 si è aggiudicato la borsa di studio Sviatoslav Richter della Fondazione Mstislav Rostropovich. Nel 2016 gli è stato assegnato il Premio Yuri Temirkanov. Nello stesso anno ha ricevuto il premio speciale come miglior pianista presso l’Accademia del Festival di Verbier.

È apparso al Festival internazionale di musica Yuri Bashmet di Minsk, al Festival internazionale di pianoforte Mariinsky e ai festival Larisa Gergieva and Friends (Vladikavkaz). Fino al 2022 ha suonato regolarmente nella sua città natale. Si è presentato con l’Orchestra da Camera di Tallinn, l’Orchestra Sinfonica Accademica di Stato di San Pietroburgo, l’Orchestra Sinfonica Čajkovskij, l’Orchestra Sinfonica di Stato Novaya Rossiya, l’Orchestra da Camera Lituana, l’Orchestra dell’Ermitage, l’Orchestra Sinfonica di Fort Worth, l’Orchestra del Minnesota e l’Orchestra Sinfonica del Nord.

Si è esibito in importanti sedi in Russia (Sala Concerti del Teatro Mariinsky) e dal 2022 ad oggi ha suonato in molte città americane ed europee, come il Centro Krannert per le Arti dello Spettacolo nell’Illinois e la Salle Cortot di Parigi. È stato invitato da Radio France a suonare un intero recital e si è presentato in città quali Strasburgo, Lussemburgo e Bruxelles.