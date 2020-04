Festival Organistico Internazionale di Arona: annullata l’edizione 2020

L’Associazione culturale “Sonata Organi” a causa del proseguirsi dell’epidemia di coronavirus e delle misure restrittive che verosimilmente non consentiranno lo svolgimento di manifestazioni concertistiche, con rammarico ha deciso di annullare la quindicesima edizione del Festival Organistico Internazionale di Arona, prevista per il prossimo mese di giugno.

Christian Tarabbia, direttore artistico del festival commenta: “Quest’anno per l’associazione Sonata Organi sarebbe stato un momento importante perché avremmo festeggiato il traguardo della quindicesima edizione. Il nostro festival negli anni ha conquistato un pubblico sempre più attento e vasto e in particolare la rassegna di quest’anno sarebbe stata interamente dedicata alla letteratura del barocco europeo, rientrando anche negli eventi di “Barocco in Piemonte”. Il perdurare delle restrizioni, e la presenza in calendario di artisti stranieri ai quali avremmo dovuto garantire la sicurezza e un congruo preavviso anche negli spostamenti ci ha portati alla sofferta decisione di rimandare integralmente al 2021 i concerti programmati per quest’anno. Rimane al momento confermata, se le condizioni lo permetteranno, la rassegna itinerante sugli organi storici novaresi in programma dal 9 agosto, per la quale vi aggiorneremo prossimamente.”