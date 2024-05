Fiori, profumi e feste di primavera dell’antichità al Civico Museo di Arona

Il Comune di Arona e il suo Archeomuseo “Khaled al-Asaad” invitano i visitatori al secondo appuntamento della Rassegna “In Festa con gli Antichi”.

I dettagli

Sabato 4 maggio l’Archeomuseo sarà animato da un intero pomeriggio dedicato all’antica festa romana dei Floralia, che celebrava la primavera, e ad altre “feste del risveglio” dell’antichità.

Alle 15.30 i bambini dai 5 agli 11 anni potranno partecipare ad una visita-gioco con laboratorio sensoriale dedicato ai profumi in uso nel mondo antico, e potranno cimentarsi nella realizzazione di fiori profumati da portare a casa come ricordo della giornata.

Alle 17.00 seguirà una visita guidata gratuita per tutti, in un viaggio nel tempo, ispirato dalle collezioni del museo, tra matrimoni, fiere e antiche danze sacre legate alle “feste di primavera” del mondo antico.

Floralia fa parte della Rassegna Annuale “In Festa con gli antichi” proposta dal Comune di Arona e dal suo Archeomuseo fino al mese di dicembre, dedicata a scoprire attraverso le collezioni del museo quali feste erano celebrate nell’antichità e come venivano festeggiate dai popoli del passato: tanti appuntamenti per scoprire e riscoprire le bellezza della storia e il patrimonio archeologico del territorio.

Gli eventi sono gratuiti su prenotazione all’indirizzo e-mail archeomuseo@comune.arona.no.it

Contatti:

Archeomuseo Khaled al-Asaad, Piazza San Graziano 36, Arona (NO)

E-mail: archeomuseo@comune.arona.no.it;

Website: www.archeomuseo.it