Forse non tutti sanno che.. uno dei più grandi parolieri italiani è aronese: Popy Minellono

Un incontro speciale quello dello scorso weekend tra uno dei più noti parolieri italiani Cristiano Minellono e il vice sindaco di Arona Alberto Gusmeroli con l'assessore Monia Mazza.

Popy Minellono

Minellono, conosciuto come <Popy>, ha messo la firma sui più grandi successi di musica leggera italiana e, forse non tutti sanno che, è nato proprio ad Arona. <Cristiano - racconta Mazza - è nato nella nostra cittadina, ha vissuto a Stresa per diversi anni per poi trasferirsi in provincia di Milano ma con un pezzo di cuore rimasto sul nostro lago. Ha fatto letteralmente la storia della musica italiana facendo conoscere la nostra musica all’estero con miliardi di visualizzazioni: basti pensare che ha venduto più di 650 milioni di dischi.

È stato paroliere di grandi artisti come Toto Cotugno (sono sue le parole de L’italiano), i Ricchi e Poveri con Ci Sarà! Albano e Romina con “Felicità”, ha scritto per De Andre, Celentano, Viola Valentino (Comprami) Mia Martini, i Camaleonti e tantissimi tanti altri. Ha scritto per grandi artisti stranieri come Shirley Bassey, Sandie Shaw e Frank Sinatra. Non solo un paroliere ma è stato Presidente della Sezione Musica della Siae e per tre mandati consigliere del Piccolo Teatro a Milano con direttore artistico Strehler. È stato un creativo anche nel mondo pubblicitario con Ferrero, Kraft, Standa, Philips… Coca Cola ,: suo il testo del famoso spot…"Vorrei cantare insieme a voi"! Nonché ideatore del programma “Buona domenica” antagonista di Domenica in.

Sarei rimasta a parlare con lui per ore. Sicuramente un artista che merita una riconoscimento dalla nostra città in cui è nato e a cui è molto legato. Lo proporreremo al sindaco e al consiglio comunale per una persona che ha davvero "cambiato il mondo">.