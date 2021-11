Foto storiche della città in mostra in biblioteca con "Sei di Arona se..."

Momento Amarcord

Il gruppo ha messo a disposizione il suo straordinario patrimonio di immagini del passato

Foto storiche in mostra alla biblioteca. L'esposizione curata dai soci del gruppo "Sei di Arona se..." proseguirà fino alla fine del 2021.

Foto storiche in biblioteca

La biblioteca civica di Arona ospiterà fino a fine anno una raccolta delle fotografie storiche di scorci di Arona raccolte dal gruppo “Sei di Arona se…” La raccolta di angoli della città, ma anche negozi e personaggi permette di coltivare non solo il ricordo di chi ha vissuto quei momenti, ma di effettuare anche un ideale “passaggio” alle generazioni che attraverso le fotografie possono conoscere questo passato.

Ecco come visitare la mostra

Le fotografie, a rotazione, saranno esposte presso al sala lettura della biblioteca civica, accessibile durante i consueti orari di apertura. L’ingresso è gratuito, ma è necessario indossare la mascherina ed essere in possesso della certificazione verde (green pass). Per informazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625.

Il commento dell'assessora Autunno

L’ assessora alla Cultura, Chiara Autunno interviene sottolineando: “Ospitiamo la mostra fotografica di “Sei di Arona se” con grande piacere e nell’ottica che ci ha sempre guidati come motore trainante di vivere e far vivere la biblioteca come polo culturale cittadino. Questa piacevole iniziativa si aggiunge alle letture e laboratori per bambini, agli incontri con gli autori, ai gruppi di lettura e amplia l’offerta che cresce piano, piano e si rivolge ad un’utenza sempre attenta e interessata. Un grazie di cuore ai volontari del gruppo che hanno scelto di condividere le straordinarie immagini che avremo modo di apprezzare nelle prossime settimane “.